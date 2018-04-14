Депутаты немецкого парламента с правой партии "Альтернатива для Германии" планируют посетить оккупированный Крым. Об этом сообщил представитель этой политсилы Маркус Фронмайер, передает со ссылкой на QHA.

По информации издания, депутаты немецкого парламента примут участие в "Ялтинском экономическом форуме", который организовывается российской оккупационной властью.

Как сообщил Фронтмайер, поездка и участие в форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной".

Россияне, как отмечается, также пригласила на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его часть заявили, что не намерены посещать Крым.

Напомним, в феврале 2018 года аннексированный Россией Крым с официальным визитом уже посещала делегация немецких парламентариев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира