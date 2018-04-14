Сирийский режим на протяжении семи лет совершает военные преступления, заявили в министерстве иностранных дел Турции. Анкара призывает Совет Безопасности ООН согласовать совместные шаги, чтобы использование химического оружия не оставалось безнаказанным. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии Фото: ЕРА "Турция считает, что операция, проведенная сегодня утром Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией, является надлежащим ответом на химическую атаку, которая привела к гибели многих мирных жителей в Думе 7 апреля. Мы приветствуем эту операцию, которая стала проявлением совести человечества перед лицом атаки в Думе, в совершении которой в значительной степени подозревается режим", – сказано в заявлении.Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что применение химического оружия против мирного населения – преступление против человечности."Сирийский режим, который тиранит собственный народ более семи лет, будь то с обычным или с химическим оружием, совершает преступления против человечности и военные преступления", – продолжили в МИД Турции.Анкара призывает международное общество, в частности, членов Совета Безопасности ООН, согласовать совместные шаги, чтобы использование химического оружия не оставалось безнаказанным.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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