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МИД Турции: Операция США, Великобритании и Франции в Сирии стала проявлением совести человечества
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14.04.2018 15:00
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Сирийский режим на протяжении семи лет совершает военные
преступления, заявили в министерстве иностранных дел Турции. Анкара
призывает Совет Безопасности ООН согласовать совместные шаги, чтобы
использование химического оружия не оставалось безнаказанным. В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии Фото: ЕРА "Турция считает, что операция,
проведенная сегодня утром Соединенными Штатами, Соединенным
Королевством и Францией, является надлежащим ответом на химическую
атаку, которая привела к гибели многих мирных жителей в Думе 7
апреля. Мы приветствуем эту операцию, которая стала проявлением
совести человечества перед лицом атаки в Думе, в совершении которой
в значительной степени подозревается режим", – сказано в
заявлении.Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что
применение химического оружия против мирного населения –
преступление против человечности."Сирийский режим, который тиранит
собственный народ более семи лет, будь то с обычным или с
химическим оружием, совершает преступления против человечности и
военные преступления", – продолжили в МИД Турции.Анкара
призывает международное общество, в частности, членов Совета
Безопасности ООН, согласовать совместные шаги, чтобы использование
химического оружия не оставалось безнаказанным.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента
Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин
заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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