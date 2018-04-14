|Звезда "Сплетницы" заявила, что все ее фото - фотошоп
|14.04.2018 15:09
|
Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли, получившая наибольшую слава поле исполнения роли в сериале "Сплетница", призналась общественности в использовании программ для редактирования снимков во время профессиональных фотосессий. Такое заявление звезда сделала в интервью журналу Harper's Bazaar.
В нынешнее время в сети поднимается вопрос чрезмерного редактирования фото известностями. Так, многие фанаты возмущаются злоупотреблением ретуши на снимках не только в соцсетях, а и в профессиональных фотосессиях для изданий. Не так давно Блейк Лайвли подтвердила догадки своих поклонников.
В интервью девушка призналась журналистам, что снимки, которые читатели наблюдают на страницах журналов, очень часто отличаются от их вида в реальной жизни.
"Будьте уверены, 99,9% моих профессиональных фото - фотошоп! Важно, чтобы девушки не сравнивали себя с героями обложек. Для нас это работа - выглядеть хорошо 24/7", - заявила Блейк в интервью, отметив, что к снимкам в глянцевых журналах нужно как к картинам.
"Фото - форма искусства. На фото вы выглядите не так, как рано утром", - утверждает Блейк.
Как сообщал svodka.net ранее, известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала пикантный снимок, на котором запечатлена обнаженной, лежащей на кровати. Фотография в Instagram-аккаунте звезды за сутки собрала десятки тысяч лайков.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира