|В Одессе задержали пьяного мужчину, который стрелял возле детсада
|14.04.2018 15:10
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На него составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)Партульни задержали в Ивано-Франковске местного жителя, который 13 апреля вел беспорядочную стрельбу из пистолета на улице возле детского сада.
Фото: поліція
В обед 13 апреля в полиции позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что гуляя с ребенком на улице Бельведерский, увидела, как неизвестный мужчина стреляет из пистолета.
Происшествие случилось рядом с детской площадкой, близко - детский сад, - сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook.
Подозреваемого задержали. По словам свидетелей, мужчина стрелял в нескольких местах и в разные стороны.
У 30-летнего мужчины был при себе пневматический пистолет.
Задержанного доставили в медучреждение, где подтвердили, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.
На него составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).
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