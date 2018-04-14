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В Одессе задержали пьяного мужчину, который стрелял возле детсада
14.04.2018 15:10
В Одессе задержали пьяного мужчину, который стрелял возле детсада
На него составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)
Партульни задержали в Ивано-Франковске местного жителя, который 13 апреля вел беспорядочную стрельбу из пистолета на улице возле детского сада.
В Одессе задержали пьяного мужчину, который стрелял возле детсада Фото: поліція

В обед 13 апреля в полиции позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что гуляя с ребенком на улице Бельведерский, увидела, как неизвестный мужчина стреляет из пистолета.

Происшествие случилось рядом с детской площадкой, близко - детский сад, - сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook.

Подозреваемого задержали. По словам свидетелей, мужчина стрелял в нескольких местах и ​​в разные стороны.

У 30-летнего мужчины был при себе пневматический пистолет.

Задержанного доставили в медучреждение, где подтвердили, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

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