Украинская певица , которая чаще поет в России, опубликовала в соцсетях видео выступление в российском Белгороде, пишет со ссылкой на .

Певица похвасталась приемом: "Спасибо за такой тёплый приём! Шоу "Дива" начинает топать своими ножками по городам и странам принося людям свою любовь. Любовь огромного количества людей причастных к этому событию . Счастлива ,что сегодня стоя аплодировал Белгород!", - подписала .















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