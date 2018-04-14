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Подташнивает: в сети раскритиковали видео выступления Ани Лорак в России
14.04.2018 15:14
Подташнивает: в сети раскритиковали видео выступления Ани Лорак в России По теме:

Украинская певица , которая чаще поет в России, опубликовала в соцсетях видео выступление в российском Белгороде, пишет  со ссылкой на .

Певица похвасталась приемом: "Спасибо за такой тёплый приём! Шоу "Дива" начинает топать своими ножками по городам и странам принося людям свою любовь. Любовь огромного количества людей причастных к этому событию . Счастлива ,что сегодня стоя аплодировал Белгород!", - подписала .







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