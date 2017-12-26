Глава Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли (справа) был уверен, что говорил со спикером украинского парламента

Скриншот видео Vovan222prank на youtube.com

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли. Представившись спикером Верховной Рады Андреем Парубием, они обсудили с Алли перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

В разговоре пранкеры пожаловались, что Киев боится референдума о вступлении в НАТО, так как велика вероятность, что украинцы проголосуют против. Паоло Алли ответил, что важно исполнение «минских соглашений». Настроение стран — членов альянса — зависит от успешности их реализации. «Если вы ставите вопрос таким образом, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, вероятно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет более правильно», — сказал Алли. Он также добавил, что Украине нужно поставить вопрос референдума по-другому, пишет .

Вован и Лексус предупредили Алли о том, что в РФ якобы выпустили ролик, содержащий 25-й кадр под названием «Как поднять бабла». Также функционер Североатлантической организации узнал о книге «Вован и Лексус, или По ком звонит телефон» и обещал обязательно передать эту информацию генсеку НАТО.

23 декабря Вован и Лексус , позвонив ей под видом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщает «». Лексус заявил, что они не ожидали, что высокопоставленный американский дипломат поверит в существование выдуманного острова Биномо.

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