Известный российский музыкант, руководитель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал депутатов Государственной думы, которые предложили принять законопроект о производстве американских товаров без разрешения правообладателей.

«Я все время думал: это скопище холуев-интеллектуалов хотя раз – ну просто из разнообразия — предложат закон, который начинается со слова «разрешить»? Или только «запретить», «ограничить», «заблокировать?» – пишет в Facebook Макаревич, информирует svodka.net.

Российский рок-музыкант отметил, что вот момент настал и «какой-то умник» предложил разрешить производить товары США без разрешения правообладателя.

Напомним, что соответствующий законопроект в российский парламент внес спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций Госдумы. Документ является ответной мерой России «на недружественные и неконструктивные действия США, а также введение антироссийских санкций».

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