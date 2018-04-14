В народе 14 апреля называли днем Марии Египетской. К этому дню заканчивались запасы продуктов, а потому пытались на еде экономить, ведь неизвестно, когда удастся собрать урожай, пишет со ссылкой на .

В этот день принято было обязательно оставлять угощение по углам для домового для того, чтобы он не мучил семью своими выходками. Его угощали кашей, наливали молоко.

Народные приметы на 14 апреля

Звездное и ясное небо 14 апреля - будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай

Скот 14 апреля сильно кричит - жди ненастья

Видно молнию, когда садится солнце, - утром будет дождь

Глухие и короткие громовые раскаты слышатся - примета, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой

Бурное наводнение 14 апреля - рыбалка будет удачной

Гроза в этот день - лето будет засушливым

Синие облака на небе 14 апреля - будет тепло, но пойдет дождь

Ночью на небе звезд не видно - жди потепления

Утки и гуси раньше вернулись - жди потепления

Редкий и короткий гром - примета, что погода будет теплой и солнечной

Пчелы вылетели рано - жди теплой весны

Молнии без грома сверкают - лето будет засушливое, без осадков

Молнии на западе - совсем скоро дождь пойдет.

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