Франция будет наносить новые удары по сирийскому режиму, если снова будет пересечена "красная линия". Об этом в субботу заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской телекомпании BFMTV, передает .

По его словам, объекты, связанные с химическим оружием, на которые были нацелены удары, проводимые ночью с пятницы на субботу, были уничтожены.

"Цель этой операции состояла в том, чтобы уничтожить подпольные химические средства Башара Асада... Красная линия (использование химического оружия - ред.) была пересечена... Большая часть его химического арсенала уничтожена", - сказал Ле Дриан.

При этом он отметил, что "если случайно красная линия вновь будет пересечена, снова будут удары".

"Я думаю, что урок был понят", - добавил при этом глава французской дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский руководитель отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира