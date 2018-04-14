Авария произошла на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской. Пострадали водители и несколько пассажиров транспортных средств.

В Харькове в ночь на субботу, 14 апреля, столкнулись два автомобиля, а результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информирует svodka.net.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской.

В результате аварии бригадой скорой медицинской помощи в травмпункт 17 больницы с ушибами и ссадинами был доставлен 29-летний водитель. Других пострадавших — 22-летнего водителя и пассажиров, между которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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