Президент США Дональд Трамп поблагодарил Великобританию и Францию за помощь с авиаударами по Сирии. Трамп: Прекрасно выполнены авиаудары прошлой ночью Фото: ЕРА "Прекрасно выполнены авиаудары прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!" – написал президент США. A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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