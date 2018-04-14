|Трамп об авиаударах по Сирии: Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена
|14.04.2018 15:24
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A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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