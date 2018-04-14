Все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии, утверждает посол США в РФ Джон Хантсман.

Американские власти заранее проинформировали Россию о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в РФ Джон Хантсман в субботу, 14 апреля, информирует svodka.net.

«Прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с РФ с целью предотвратить жертвы между российских военнослужащих или мирного населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой президентом Асадом», – говорится заявлении Хантсмана, опубликованном на сайте американского посольства в РФ.

Он подчеркнул, что в ситуации с ударом США и их союзников по Сирии «речи не идет о конфликте между сверхдержавами».

«Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», – сказал американский посол.

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Хантсман подчеркнул, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии.

«Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», – резюмировал американский дипломат.

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