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Посол США в России об ударе по Сирии: Это не конфликт между сверхдержавами
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14.04.2018 15:32
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Перед ударом по объектам в Сирии США связывались с РФ, чтобы
уменьшить риск жертв между российских военнослужащих и мирного
населения, отметил американский посол в РФ Джон Хантсман. Хантсман
подчеркнул, что США готовы работать вместе с Россией Фото:
ru.usembassy.gov "Несмотря на попытки исказить правду, факт
остается фактом: многочисленные достоверные отчеты с места событий,
многие из которых доступны широкой общественности, указывают на
использование химического оружия в Думе 7 апреля – в районе
боевых действий вооруженных сил режима Асада. Эти отчеты
подтверждаются и ранее установленными фактами использования
химического оружия сирийским режимом", – говорится в
заявлении.По словам Хантсмана, прежде чем предпринять какие-либо
действия, США связались с РФ "с целью предотвратить жертвы между
российских военнослужащих или мирного населения"."Все цели,
выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной
программы химического оружия, развернутой президентом Ассадом. Наши
действия – это не конфликт между сверхдержавами на мировой
политической арене. Мы защищаем принцип который заключается в том,
что недопустимо использовать химическое оружие нигде и
никогда", – заявил дипломат.Он отметил, что США надеются на
сотрудничество с Россией и ждут, что российское правительство
вместе с мировым сообществом "осудит ужасающие действия режима
Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в
сирийском городе Дума, не повторился".Хантсман подчеркнул, что США
готовы работать вместе с Россией над решением этой задачи."Но мы не
можем допустить и никогда не допустим, чтобы режим Асада
использовал ужасное, запрещенное химическое оружие", –
подчеркнул посол.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин
заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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