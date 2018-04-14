Перед ударом по объектам в Сирии США связывались с РФ, чтобы уменьшить риск жертв между российских военнослужащих и мирного населения, отметил американский посол в РФ Джон Хантсман. Хантсман подчеркнул, что США готовы работать вместе с Россией Фото: ru.usembassy.gov "Несмотря на попытки исказить правду, факт остается фактом: многочисленные достоверные отчеты с места событий, многие из которых доступны широкой общественности, указывают на использование химического оружия в Думе 7 апреля – в районе боевых действий вооруженных сил режима Асада. Эти отчеты подтверждаются и ранее установленными фактами использования химического оружия сирийским режимом", – говорится в заявлении.По словам Хантсмана, прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с РФ "с целью предотвратить жертвы между российских военнослужащих или мирного населения"."Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой президентом Ассадом. Наши действия – это не конфликт между сверхдержавами на мировой политической арене. Мы защищаем принцип который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда", – заявил дипломат.Он отметил, что США надеются на сотрудничество с Россией и ждут, что российское правительство вместе с мировым сообществом "осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в сирийском городе Дума, не повторился".Хантсман подчеркнул, что США готовы работать вместе с Россией над решением этой задачи."Но мы не можем допустить и никогда не допустим, чтобы режим Асада использовал ужасное, запрещенное химическое оружие", – подчеркнул посол.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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