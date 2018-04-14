Президент США Дональд Трамп отреагировал на совместные с Великобританией и Францией ракетные удары по Сирии словами "миссия выполнена", поблагодарив союзников. Об этом он написал в своем Twitter, передает

"Идеально выполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!" - заявил Трамп.

"Так горжусь нашими великими воинами, которые вскоре, после того, как потратятся миллиарды полностью одобренных долларов, будут самыми лучшими из тех, что когда-либо были у нашей страны. Не будет ничего и никого, кто сможет приблизиться к такому", - добавил президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский руководитель отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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