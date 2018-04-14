Украина договорилась с Колумбией о завершении формальностей по отмене виз, сообщил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич. Украинцы смогут ездить в Колумбию без виз Фото: Defensa Civil Colombiana / Facebook Украинское дипломатическое ведомство после договоренности о безвизовом режиме с Уругваем и Перу достигло аналогичного соглашения с Колумбией. Об этом 14 апреля сообщил УНН начальник управления консульской деятельности Украины Василий Кирилич.Он отметил, что 13 апреля 2018 года директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья."Сторонами констатирована необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двухстороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии", – отметил он.По состоянию на 1 января 2018 года обладатели украинского паспорта могли посетить без виз 144 страны.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина ведет переговоры о либерализации визового режима с 20 странами.В марте были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и Кувейтом.Про достижение договоренности о безвизовом режиме с Уругваем и Перу украинские дипломаты сообщили 12 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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