Украина договорилась с Колумбией о завершении формальностей по
отмене виз, сообщил начальник управления консульской деятельности
Василий Кирилич. Украинцы смогут ездить в Колумбию без виз Фото:
Defensa Civil Colombiana / Facebook Украинское дипломатическое
ведомство после договоренности о безвизовом режиме с Уругваем и
Перу достигло аналогичного соглашения с Колумбией. Об этом 14
апреля сообщил УНН начальник управления консульской
деятельности Украины Василий Кирилич.Он отметил, что 13 апреля 2018
года директор департамента консульской службы МИД Сергей
Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку провел встречу с
директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус
Стеллой Портилья."Сторонами констатирована необходимость
активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время
двухстороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан
Украины и Колумбии", – отметил он.По состоянию на 1 января
2018 года обладатели украинского паспорта могли посетить без виз
144 страны.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин
заявлял, что Украина ведет переговоры о либерализации визового
режима с 20 странами.В марте были подписаны соглашения о
безвизе с Катаром и Кувейтом.Про достижение договоренности
о безвизовом режиме с Уругваем и Перу украинские
дипломаты сообщили 12 апреля.
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