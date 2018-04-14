Появились первые фото и видео военных объектов в Сирии, по которым , и Великобритания нанесли удары.

"Вот так выглядит один из военных объектов правительственных сил под Дамаском… "Томагавк" все-таки достиг цели", – пишет в Telegram общество WarGonzo, передает со ссылкой на .

Также были опубликованы кадры Исследовательского военного центра в районе Барза (Дамаск), который также попал под ракетный обстрел.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также близко от Хомса.















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