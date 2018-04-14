Анкара приветствует военную операцию в Сирии, проведенную 14 апреля США, Великобританией и Францией, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

«Турция считает, что операция, проведенная сегодня утром Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией, является надлежащим ответом на химическую атаку, которая привела к гибели многих мирных жителей в Думе 7 апреля. Мы приветствуем эту операцию, которая стала проявлением совести человечества перед лицом атаки в Думе, в совершении которой в значительной степени подозревается режим», – сказано в заявлении, информирует svodka.net.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что применение химического оружия против мирного населения – преступление против человечности.

«Сирийский режим, который тиранит собственный народ более семи лет, будь то с обычным или с химическим оружием, совершает преступления против человечности и военные преступления», – продолжили в МИД Турции.

Анкара призывает международное общество, в частности, членов Совета Безопасности ООН, согласовать совместные шаги, чтобы использование химического оружия не оставалось безнаказанным.

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