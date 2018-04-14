Президент Украины Петр Порошенко заявил, что авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии был вынужденным, но оправданным шагом. Порошенко: Украина призывает задействовать ООН для предупреждения преступлений диктаторских режимов Фото: ЕРА "Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это – справедливая ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности – химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей. Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", – отметил он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1250433855091004 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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