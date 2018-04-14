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Немов принцеса: Катя Осадча у розкішній сукні з"явилася у опері (ФОТО)
14.04.2018 15:49
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Катя Осадча вже сьогодні у "Світському житті" покаже шанувальникам "закулісся" Національної опери, куди вирушила заради інтерв'ю з Катериною Кухар, примою-белариною, якій днями вручили нагороду Заслуженої артистки України.

Для виходу на публіку зірка обрала розкішну сріблясто-голубу сукню з великим декольте та пишним подолом. Образ Катя доповнила незмінним капелюшком.

Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv) 13 Кві 2018 р. о 10:49 PDT



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