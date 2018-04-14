Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов высказал свое мнение по удару США, Британии и Франции в Сирии.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий», — убежден политик.

По его словам, российские военные заявили, что выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности ПВО Российской Федерации. Иными словами, формально россияне даже не стали сбивать ракеты западной коалиции.

«Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — добавил дипломат.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира