В центре города Севастополь в оккупированном Россией Крыму упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с наклейками в цветах украинского флага и надписью «Ми близько».

Об этом сообщает местное издание «Искра». , информирует svodka.net.

Происшествие случилось вечером 13 марта. Силовики перекрыли улицы близко падения беспилотника, разворачивали транспорт от площади Нахимова в сторону улицы Ленина, и просили людей не приближаться к указанному месту.

Также были вызваны взрывотехники, которые проверяли БПЛА на взрывоопасность. После этого его увезли

Оккупационные власти Севастополя происшествие не комментируют.

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