|«Ми близько»: В Крыму упал «украинский» беспилотник
|14.04.2018 15:56
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В центре города Севастополь в оккупированном Россией Крыму упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с наклейками в цветах украинского флага и надписью «Ми близько».
Об этом сообщает местное издание «Искра». , информирует svodka.net.
Происшествие случилось вечером 13 марта. Силовики перекрыли улицы близко падения беспилотника, разворачивали транспорт от площади Нахимова в сторону улицы Ленина, и просили людей не приближаться к указанному месту.
Также были вызваны взрывотехники, которые проверяли БПЛА на взрывоопасность. После этого его увезли
Оккупационные власти Севастополя происшествие не комментируют.
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