«Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, лучшего результата и быть не могло.

«Миссия выполнена!» – резюмировал президент США.

Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также близко от Хомса.

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