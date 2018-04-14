|Дональд Трамп чрезвычайно доволен «идеальным» ударом по Сирии
|14.04.2018 15:58
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«Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу», – написал Трамп в Twitter.
По его словам, лучшего результата и быть не могло.
«Миссия выполнена!» – резюмировал президент США.
Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.
Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также близко от Хомса.
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