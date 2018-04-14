|НАТО созывает экстренное заседание для обсуждения удар по Сирии
|14.04.2018 15:58
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Целью является информирование Североатлантического совета относительно последних событий в СирииВ этот вечер Североатлантический совет встретится на уровне послов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
"Цель встречи состоит в том, чтобы Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты могли проинформировать Совет по поводу последних событий в Сирии", - говорится в сообщении на сайте Альянса, информирует "Укринформ".
После встречи Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию. Мероприятие будет доступен в прямом эфире на спутнике и на веб-сайте НАТО. Трансляция будет вестись на английском и французском языках.
Ранее, Франция обнародовала доклад о вероятном применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
Президент России Владимир Путин обвинил США в усилении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".