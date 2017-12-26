Несколько сотен российских деятелей спорта, эстрады и политики 26
декабря в Москве официально выдвинули Владимира Путина в
президенты. Сам кандидат на собственное выдвижение не пришел. Он
открывал в Кремле елку. Члены инициативной группы заявили "Русской
службе BBC", что не огорчены отсутствием Путина. "Мы-то все здесь,
а кто-то и на елке должен быть. Путин общался с детьми, пока его
выдвигали в президенты Фото: EPA Решение о поддержке самовыдвижения
Путина в президенты РФ приняли на собрании в павильоне
"Россия – моя история" в выставочном комплексе ВДНХ в
Москве.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7
января.видео Видео:
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