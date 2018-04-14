Сотрудники пограничной службы в международном аэропорту Одессы заметили, что у гражданина Российской Федерации поддельный паспорт, за что мужчину привлекли к административной ответственности. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной пограничной службы Украины.

Известно, что поддельный паспорт был обнаружен у пассажира, который прилетел со Стамбула.

"Во время осуществления тщательной проверки правоохранителями выявлено частичную подделку паспортного документа, а именно - повторное наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия", - отметили представители ГПСУ.

Там также добавили, что россиянину запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, совершавшего преступления и прикрывавшегося поддельным удостоверением инспектора международной безопасностной миссии. Задержание произвели в Новомосковске.

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