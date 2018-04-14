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ДНРовцы несут тяжелые потери: морги Донецка и Горловки получают «пополнение»
14.04.2018 16:03
ДНРовцы несут тяжелые потери: морги Донецка и Горловки получают «пополнение» По теме:

Боевики "ДНР" продолжают нести тяжелые потери на оккупированном Донбассе, что подтверждается свидетельствами пользователей социальных сетей. В Интернете появилось сразу несколько публикаций об убитых боевиках в моргах оккупированной Горловки и Донецка.

пишет, что соседка из числа сторонников "ДНР" получила данные о завозе сразу 30 мертвых боевиков, передает .
"Соседка сегодня в Горловский морг ходила. Привезли "наших ребят" с Зайцева, больше 30 человек. Вонь возле морга ужасная (значит не первой свежести). Вата оплакивала "защитников", - пишет пользователь.


Врач с Донбасса Александр Чернов на своей странице в социальной сети сообщил о полученных от 12 апреля данных, согласно которым ранее в местную больницу привезли 9 тяжелораненых боевиков, двое из которых погибли при госпитализации - один дополнительный боевик умер в областном отделении нейрохирургии.
"Облтравма: мин. 9 нелегкораненых орков, из них мин. 4 - за последние сутки. Мин.1 сдох на подвозе, и 1 в стационаре. ДОКТМО, нейрохирургия: мин. 2 раненых и мин. 1 оркотруп. По слухам, еще мин. 4 "первичных"- с передовой сразу в морг ДОКТМО" - написал Чернов.







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