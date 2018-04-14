Боевики "ДНР" продолжают нести тяжелые потери на оккупированном Донбассе, что подтверждается свидетельствами пользователей социальных сетей. В Интернете появилось сразу несколько публикаций об убитых боевиках в моргах оккупированной Горловки и Донецка.

пишет, что соседка из числа сторонников "ДНР" получила данные о завозе сразу 30 мертвых боевиков, передает .

"Соседка сегодня в Горловский морг ходила. Привезли "наших ребят" с Зайцева, больше 30 человек. Вонь возле морга ужасная (значит не первой свежести). Вата оплакивала "защитников", - пишет пользователь.

Соседка сегодня в Горловский морг ходила.Привезли "наших ребят" с Зайцева,больше 30 человек.Вонь возле морга ужасная(значит не первой свежести).Вата оплакивала "защитников" — Изверг бандеровский (@kapralukr)



Врач с Донбасса Александр Чернов на своей странице в социальной сети сообщил о полученных от 12 апреля данных, согласно которым ранее в местную больницу привезли 9 тяжелораненых боевиков, двое из которых погибли при госпитализации - один дополнительный боевик умер в областном отделении нейрохирургии.

"Облтравма: мин. 9 нелегкораненых орков, из них мин. 4 - за последние сутки. Мин.1 сдох на подвозе, и 1 в стационаре. ДОКТМО, нейрохирургия: мин. 2 раненых и мин. 1 оркотруп. По слухам, еще мин. 4 "первичных"- с передовой сразу в морг ДОКТМО" - написал Чернов.

в морге 2 оркотрупа. Один - не первой (2-5 суток) "несвежести". Пулевые.

По слухам "на днях пацаны нарвались" и "на нейтралке еще минимум двое лежат"!

Браво, ВС !✌️

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