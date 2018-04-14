ДНРовцы несут тяжелые потери: морги Донецка и Горловки получают
«пополнение» По теме:
Боевики "ДНР" продолжают нести тяжелые потери на
оккупированном Донбассе, что подтверждается свидетельствами
пользователей социальных сетей. В Интернете появилось сразу
несколько публикаций об убитых боевиках в моргах оккупированной
Горловки и Донецка.
пишет, что соседка из числа сторонников "ДНР" получила данные о
завозе сразу 30 мертвых боевиков,
передает .
"Соседка сегодня в Горловский морг ходила. Привезли "наших ребят" с
Зайцева, больше 30 человек. Вонь возле морга ужасная (значит не
первой свежести). Вата оплакивала "защитников", - пишет
пользователь.
Врач с Донбасса Александр Чернов на своей странице в социальной
сети сообщил о полученных от 12 апреля данных, согласно которым
ранее в местную больницу привезли 9 тяжелораненых боевиков, двое из
которых погибли при госпитализации - один дополнительный боевик
умер в областном отделении нейрохирургии.
"Облтравма: мин. 9 нелегкораненых орков, из них мин. 4 - за
последние сутки. Мин.1 сдох на подвозе, и 1 в стационаре. ДОКТМО,
нейрохирургия: мин. 2 раненых и мин. 1 оркотруп. По слухам, еще
мин. 4 "первичных"- с передовой сразу в морг ДОКТМО" - написал
Чернов.
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