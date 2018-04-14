Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 снова не были задействованы во время удара США по объектам в Сирии, отметил экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Пока рано делать выводы о результатах бомбардировок Фото: Альфред Кох / Facebook "Пока рано делать выводы о результатах этих бомбардировок. Я даже не уверен, что они закончились. Одно ясно уже сейчас: российские системы С-300 и С-400 снова не были задействованы. Хотя, насколько я помню, было обещание их применять против любых враждебных для сирийско-российско-иранской коалиции целей в Сирии, а не только по летящим непосредственно на российские объекты ракетам", – написал он.По словам Коха, "в очередной раз мы не стали свидетелями практического применения главного экспортного товара" российского военно-промышленного комплекса."Интересно, как скоро потенциальные покупатели этого металлолома поймут, что им просто морочат голову?" – отметил экс-вице-премьер РФ. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1898254643541585&id=100000712037223 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии.Сирийские СМИ утверждают, что в результате обстрела пострадало от трех до шести человек.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Сегодня в минобороны РФ заявили, что могут передать зенитно-ракетные системы С-300 Сирии и другим странам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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