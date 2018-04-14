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Кох о российских зенитно-ракетных системах: Как скоро покупатели этого металлолома поймут, что им морочат голову?
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14.04.2018 16:05
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 снова не были
задействованы во время удара США по объектам в Сирии, отметил
экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Пока рано делать выводы о
результатах бомбардировок Фото: Альфред Кох / Facebook "Пока рано
делать выводы о результатах этих бомбардировок. Я даже не уверен,
что они закончились. Одно ясно уже сейчас: российские системы С-300
и С-400 снова не были задействованы. Хотя, насколько я помню, было
обещание их применять против любых враждебных для
сирийско-российско-иранской коалиции целей в Сирии, а не только по
летящим непосредственно на российские объекты ракетам", –
написал он.По словам Коха, "в очередной раз мы не стали свидетелями
практического применения главного экспортного товара" российского
военно-промышленного комплекса."Интересно, как скоро потенциальные
покупатели этого металлолома поймут, что им просто морочат
голову?" – отметил экс-вице-премьер РФ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1898254643541585&id=100000712037223
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
удары по трем объектам в Сирии.Сирийские СМИ утверждают, что в
результате обстрела пострадало от трех до шести человек.Посол
России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия
оставляет за собой право сбивать американские ракеты,
выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.Сегодня в минобороны РФ заявили, что могут передать
зенитно-ракетные системы С-300 Сирии и другим странам.
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