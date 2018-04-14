«Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным с мощностями Асада по производству химического оружия», – заявил американский президент Дональд Трамп, передает Associated Press.

16:22 Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Россия знала о планах союзников совершить удар по Сирии.

15:54 Трамп заявил, что американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Асада. По его словам, лучшего результата и быть не могло.

«Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу», – написал он в Twitter.

14:18 Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.

14:03 Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.

13:41 Правительство Германии поддержало действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

13:13 Башар Асад заявил, что Запад потерял контроль над Сирией.

13:02 Североатлантический альянс в субботу проведет экстренное заседание в связи с нанесением США, Великобританией и Францией ударов по объектам химического оружия на территории Сирии.

13:00 Украина выразила солидарность с США, Великобританией и Францией и поддержала действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам между мирного населения.

12:27 Появились первые фото и видео поврежденных военных объектов режима Асада, по которым США и союзники нанесли удары.

12:01 Глава Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что Евросоюз поддерживает авиаудары союзников.

«Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости», — написал Туск в своем Twitter.

11:34 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии. По его словам, военная операция снизит возможности сирийского режима по нанесению новых атак против мирных жителей с применением химического оружия.

11:31 Появилось первое видео с Башаром Асадом после атаки.

11:17 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш не стал осуждать действия США и их союзников, добавив, что обязанность по поддержанию мира лежит на плечах Совбеза ООН.

11:08 Появилось видео, как Сирия отбивалась от атаки оружием СССР.

10:48 Путин прокомментировал удары США и союзников.

10:39 Франция показала видео пуска ракет по Сирии.

09:55 Турция одобрила удары союзников по Сирии. Их назвали «проявлением совести человечества».

09:21 Появилась первая реакция Сирии на атаку. В стране назвали действия США и союзников агрессией и попросили мировое общество осудить ее.

08:45 Стало известно о пострадавших в результате попадании ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.

08:18 Стало известно, из какого оружия нанесли удары США и союзники по Сирии.

08:15 Опубликована карта с целями, которые поразили США, Франция и Великобритания в Сирии.

08:00 Появилась первая реакция России на удар США и союзников по Сирии.

07:35 Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был «тайный химический арсенал» сирийского правительства.

«Наш ответ был ограничен исключительно объектами сирийского режима, которые позволяли производить, хранить и применять химоружие», – заявил он.

07:30 Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Асадом химического оружия.

«Но наши усилия были часто сорваны Сирией и Россией», – заявила она.

Взрывы осветили небо над сирийской столицей Дамаском. Удары осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что в операции задействовали вдвое больше оружия, чем было в прошлом году, когда вооруженные силы выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе войск Асада.

По его словам объекты для ударов, выбранные должностными лицами США, Великобритании и Франции, призваны минимизировать потери между гражданского населения.

Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что нападения направлены главным образом на три цели в западной Сирии.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также близко от Хомса.

«Важная инфраструктура была разрушена, что отбрасывает сирийский режим назад. Они потеряют годы исследований и разработки, хранилища и оборудование», – отметил Данфорд.

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