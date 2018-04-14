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Разминирование Донбасса может длиться 10-20 лет
14.04.2018 16:14
Разминирование Донбасса может длиться 10-20 лет
Министерство обороны уже разработало программу гуманитарного разминирования территории Донбасса, которая "планово реализуется"
Разминирование территории Донецкой и Луганской областей после полного прекращения военных действий может длиться от 10 до 20 лет.
Разминирование Донбасса может длиться 10-20 лет Фото: bbc.com

"По оценкам различных экспертов, даже в условиях полного прекращения боевых действий и создания соответствующих условий, все операции по разминированию территории Донбасса, расчистка от взрывоопасных предметов могут занять от 10 до 20 лет, даже с широким привлечением сил и средств", - заявил руководитель АТО Михаил Забродский на брифинге в Краматорске, информирует УНН.

Забродский также добавил, что Министерство обороны уже разработало программу гуманитарного разминирования территории Донбасса, которая "планово реализуется".

Он отметил, что к ее выполнению привлечены инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в среднем еженедельно от мин на Востоке Украины умирает или получает ранения один ребенок.

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