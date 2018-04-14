Министерство обороны уже разработало программу гуманитарного разминирования территории Донбасса, которая "планово реализуется"

"По оценкам различных экспертов, даже в условиях полного прекращения боевых действий и создания соответствующих условий, все операции по разминированию территории Донбасса, расчистка от взрывоопасных предметов могут занять от 10 до 20 лет, даже с широким привлечением сил и средств", - заявил руководитель АТО Михаил Забродский на брифинге в Краматорске, информирует УНН.

Забродский также добавил, что Министерство обороны уже разработало программу гуманитарного разминирования территории Донбасса, которая "планово реализуется".

Он отметил, что к ее выполнению привлечены инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в среднем еженедельно от мин на Востоке Украины умирает или получает ранения один ребенок.