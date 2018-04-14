Премия вручения «Оскар-2018» стала настоящим модным протестом. Актёры, режиссёры, ведущие были не просто стильно одеты, а одеты стильно и с юмором. Впечатлили наряды и молодых актрис, так и тех, кто уже разменял восьмой десяток.

Можно сказать, что в этом году красная дорожка «Оскара» стала самой неожиданной за многие годы, пишет со ссылкой на .

1. Адам Риппон (Adam Rippon)

Американский фигурист посетил красную дорожку в новом костюме Moschino с кожаной портупеей.

2. Люпита Нионго (Lupita Nyong’o), Уинстон Дьюк (Winston Duke) и Данай Гурира (Danai Gurira)

Элегантное и стильное трио актеров из фильма «Черная Пантера».

3. Сирша Ронан (Saoirse Ronan)

Ирландская актриса позировала на красной дорожке в платье нежно-розового цвета от Calvin Klein.

4. Майя Рудольф (Maya Rudolph)

Американская актриса для церемонии выбрала длинное лаконичное красное платье от Valentino.

5. Виола Дэвис (Viola Davis)

Актриса остановила свой выбор на ярком платье из Michael Kors Collection, чем очень удивила поклонников.

6. Николь Кидман (Nicole Kidman)

Австралийская актриса в роскошном синем платье из коллекции Armani Prive, декорированном большим бантом.

7. Рита Морено (Rita Moreno)

Американская актриса выбрала платье, в котором уже посещала церемонию «Оскар» в 1962 году.

8. Бини Фелдстейн (Beanie Feldstein)

Актриса появилась на красной дорожке в длинном платье от Sachin & Babi декорированном лентами и крупными пайетками.

9. Энни Кларк (St. Vincent)

Американская певица выбрала очень экстравагантный наряд и точно не осталась без внимания публики.

10. Тиффани Хэддиш (Tiffany Haddish)

Комедийная актриса выбрала роскошное платье с этническими мотивами.

11. Тимоти Шаломе (Timothеe Chalamet) и Арми (Armie Hammer)

Актеры выбрали элегантные костюмы-двойки – кремовый с белой бабочкой и бархатный богатого винного цвета.

12. Джеймс Айвори (James Ivory)

Продюсер и сценарист предпочел строгий черный костюм-двойку и белую рубашку с принтом.

13. Грета Гервиг (Greta Gerwig)

Американская актриса для выхода на красную дорожку выбрала желтое платье в пол, декорированное мелкими цветами.

14. Аньес Варда (Agnеs Varda)

Довольно необычный шелковый наряд от Gucci для красной дорожки подобрала французский режиссер и продюсер.

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