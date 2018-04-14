Сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании Соборной площади. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

"На спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и сотрудники взрывотехнического управления ГУ НП", - говорится в сообщении.

Сейчас идет проверка площади на наличие взрывчатых предметов. Люди эвакуированы.

Напомним, на днях во Львове сообщили о минировании Краковского рынка.

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