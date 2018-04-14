|Сирия: Все ракеты США, Великобритании и Франции достигли целей
|14.04.2018 16:20
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Все ракеты США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии достигли своих целей и уничтожили их.
Об этом на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне заявила официальный представитель американского Министерства обороны Дана Уайт, информирует svodka.net.
«Ракеты успешно поразили каждую из выбранных целей», — сказала она.
Уайт добавила, что США не хотят развязывать конфликт в Сирии, но и не хотят мириться с нарушениями международных норм. Она подчеркнула, что целью политики США в Сирии остается борьба с терроризмом.
Таким образом, Пентагон опроверг информацию сирийских и российских СМИ. Ранее они писали о том, что 70% американских и европейских крылатых ракет удалось отбить. Кроме того, была даже информация о том, что ни одна ракета не попала в цель.
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