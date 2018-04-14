В Румынии экс-президента Иона Илиеску, экс-премьер-министра Петре
Романа и экс-вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску обвиняют в
силовом подавлении протестов шахтеров в 1990 году. Румынских
политиков подозревают в преступлениях против человечности Фото: ЕРА
Экс-руководителей Румынии подозревают в преступлениях против
человечности.Расследование будет вести генеральная прокуратура
Рыминии (ГПР).В январе 2017 года стало известно, что ГПР предъявила
Илиеску обвинения в совершении преступлений против человечности за
насильственное подавление протестов шахтеров летом 1990 года. Тогда
была силой подавлена акция протеста шахтеров, в результате чего
четыре человека погибли, более тысячи получили огнестрельные
ранения.Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990-го по
1996 год и с 2000-го по 2004-й.
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