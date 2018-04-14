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Миссия выполнена, - Трамп об ударе по Сирии
14.04.2018 16:22
Миссия выполнена, - Трамп об ударе по Сирии
Он заявил, что США, Франция и Великобритания отлично справились с нанесением ракетных ударов
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".
Миссия выполнена, - Трамп об ударе по Сирии Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News

Он заявил, что США, Франция и Великобритания отлично справились с нанесением ракетных ударов.

"Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Великобритании за мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить лучшего результата. Миссия выполнена!" - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

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