Сеть американских ресторанов итальянской кухни Villa Italian Kitchen выпустила в рекламных целях косметическую помаду со вкусом и ароматом неаполитанской пиццы пепперони, которую посвятили всемерному дню поцелуев 13 апреля, о чем сообщила пресс-служба компании .

По словам представителей ресторана, у помады имеется очень приятный вкус пиццы, который удалось получить, благодаря пряностям и ароматизаторам. Однако в нынешнее время помаду выпускают исключительно в рекламных целях и для развлечений, что сделать поцелую, действительно, незабываемыми.

Помада в традиционном формате стика будет выходить лишь в одном оттенке - ярко-красном, ее производители гарантируют клиентам уход за губами, так как в ее составе имеются витамины А и Е.

Несколько клиентов ресторана получили в Международный день поцелуев это косметическое средство в дар, абсолютно бесплатно.

Как сообщал svodka.net.uа, ЮНЕСКО внесла технологию приготовления неаполитанской пиццы в список нематериального культурного наследия . Данное решение было принято Комитетом всемирного наследия организации, во время заседания на острове Чеджу.

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