|Украинскому активисту устроили ад в крымской колонии
|14.04.2018 16:28
|
В колонии избивают осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Кроме того, на него оказывают психологическое давление.
Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиерей Симферопольский и Крымской Климент, информирует svodka.net.
«За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать», — рассказал он.
Общественный защитник добавил, что Балуха наказывают даже если он прилег в камере или подошел к окну.
Поделитесь статьей с друзьями