В колонии избивают осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Кроме того, на него оказывают психологическое давление.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиерей Симферопольский и Крымской Климент, информирует svodka.net.

«За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать», — рассказал он.

Общественный защитник добавил, что Балуха наказывают даже если он прилег в камере или подошел к окну.

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