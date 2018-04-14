Производитель титана "ВСМПО-Ависма" предупредил, что ответные санкции Москвы против США могут навредить России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российский производитель титана заявил, что надеется на мудрость и дальновидность российских законодателей Фото: ЕРА В компании отметили, что более 30 лет выстраивали партнерские отношения с ведущими мировыми авиапроизводителями и заслужили отличную деловую репутацию, которая сделала компанию "неотъемлемой и значимой частью мировой экономики". В корпорации предупредили, что нарушение кооперационных связей и срыв бизнес-обязательств может надолго или навсегда убрать компанию из динамично развивающегося титанового рынка."Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом", – подчеркнули в "ВСМПО-Ависма".В компании предупредили, что в случаи принятия санкций свыше 20 тыс. их сотрудников на Урале окажутся в кризисной ситуации.На сайте компании "ВСМПО-Ависма" говорится, что она поставляет продукцию в 50 стран.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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