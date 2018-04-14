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Российский производитель титана призвал Госдуму РФ не вводить санкции против США
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14.04.2018 16:29
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Производитель титана "ВСМПО-Ависма" предупредил, что ответные
санкции Москвы против США могут навредить России. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Российский производитель
титана заявил, что надеется на мудрость и дальновидность российских
законодателей Фото: ЕРА В компании отметили, что более 30 лет
выстраивали партнерские отношения с ведущими мировыми
авиапроизводителями и заслужили отличную деловую репутацию, которая
сделала компанию "неотъемлемой и значимой частью мировой
экономики". В корпорации предупредили, что нарушение
кооперационных связей и срыв бизнес-обязательств может надолго или
навсегда убрать компанию из динамично развивающегося титанового
рынка."Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских
законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять
решение, способное негативно отразиться на российской титановой
отрасли и экономике страны в целом", – подчеркнули в
"ВСМПО-Ависма".В компании предупредили, что в случаи принятия
санкций свыше 20 тыс. их сотрудников на Урале окажутся в кризисной
ситуации.На сайте компании "ВСМПО-Ависма" говорится, что она
поставляет продукцию в 50 стран.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что
Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ
предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с
компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также
других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения
касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной
промышленности.
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