Справедливая ответ на совершение преступления против человечности

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг", - написал Порошенко.

Глава государства считает это справедливым ответом "на факт совершения жестокого преступления против человечности" - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.

"Украина призывает привлечь все возможные механизмы и инструменты ООН, в частности Совета Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - отметил президент.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".