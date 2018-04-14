|Порошенко: Удар коалиции по режиму Асада вынужден, но оправданный шаг
|14.04.2018 16:30
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Справедливая ответ на совершение преступления против человечностиПрезидент Украины Петр Порошенко высказался по ударов по военным объектам, причастных к химическому оружию в Сирии, совершивших сегодня США, Великобритания и Франция.
Фото: president.gov.ua
"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг", - написал Порошенко.
Глава государства считает это справедливым ответом "на факт совершения жестокого преступления против человечности" - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.
"Украина призывает привлечь все возможные механизмы и инструменты ООН, в частности Совета Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - отметил президент.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".