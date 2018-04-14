В Винницкой области инспектора роты полиции особого назначения случайно ранил его коллега.

Инцидент произошел из-за нарушения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием, передает со ссылкой на .

Отмечается, что все произошло во время показа приемов рукопашного боя на территории общеобразовательной школы в Немировском районе. Один из правоохранителей нарушил правила техники безопасности и случайно подстрелил своего коллегу. Пуля попала в в брюшную полость, пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Начальник ГУНП региона назначил служебное расследование, чтобы выяснить все обствины инцидента. После этого виновные понесут ответственность в рамках соответствующего законодательства.

В Запорожье в ночь на 9 апреля вор выпрыгнул с балкона квартиры, которую обворовывал. На такие действия преступник пошел после того, как его заметил патруль полиции.

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