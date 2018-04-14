С момента начала АТО на Донбассе прошло ровно 4 года. По данным ООН - вооруженный конфликт на Донбассе – один из самых кровопролитных конфликтов в Европе после окончания Второй мировой войны. Об этом сказано в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По оценке ООН, 2017 год стал "одним из самых смертоносных" для мирного населения Донбасса. За это время там было убито 105 человек, еще 486 получили ранения. Только за один декабрь погибло 7 мирных жителей, 32 были ранены.

Официально военная операция стартовала 14 апреля 2014-го, но первые официальные схемы развития событий от украинских силовиков стали появляться только летом того же года. С тех пор они обновлялись и дальше обновляются почти ежедневно. В этом видео ТСН собрала все карты боевых действий, которые в течение этого длительного времени обнародовал Совет нацбезопасности.

В Министерстве обороны рассказали, как после завершения АТО (она должна прекратится, как заявил президент, 30 апреля) расширятся полномочия украинской армии. Об этом сообщает "Укринформ".

Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк объяснил, что после изменения формата АТО, руководство операцией будет делегировано ВСУ.

"Руководство переходит в Вооруженные силы Украины.

Так в ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию. А части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины", - пояснил военный.

Гуцуляк отметил, что сейчас АТО занимается СБУ, но перейдет под контроль армии.

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