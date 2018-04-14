|Марія Яремчук вжахнула шанувальників накачаними губами (ФОТО)
|14.04.2018 16:47
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Відома українська співачка Марія Яремчук не вперше експериментує зі своєю зовнішністю, втім, не всі вигадки зірки припадають до смаку її шанувальникам.
Днями Марія опублікувала у своєму Інстаграмі селфі, яке змусило багатьох вжахнутися: "Що за губи?", "Який жах, що зробила з обличчям?", - пишуть шанувальники.
На світлині співачка демонструє й справді неймовірно великі та непропорційні губи і дреди, з якими ходить вже кілька місяців.
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