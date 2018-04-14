Самыми популярными курортами для отдыха на майские праздники украинцы выбрали Египет, Турцию, Грецию, Чехию и Объединении Арабские Эмираты. Об этом рассказал президент Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"На майские праздники популярны направления: Египет, Турция, Италия, Греция, Чехия, ОАЭ", - сказал он.

По его словам, если Египет является всесезонным, то сезон в европейских странах только начинается.

Рудич рассказал, что стоимость путевки (all inclusive) на семь дней в четырехзвездочный отель в Турции на двоих стартует от 14 тыс. грн.

Например, в Египет (all inclusive) на двоих в четырехзвездочный отель - от 15,7 тыс. грн, пятизвездочный - от 17 тыс. грн.

"Примерно одинаковая стоимость, примерно одинаковая слава (отдых в Турции и Египте - ред.)", - уточнил он.

Он отметил, что есть более дорогие традиционные курорты, такие как Таиланд, Индонезия, Бали, Шри-Ланка, Доминикана, Мексика.

Глава ассоциации турагентств также рассказал, что в течение последних двух лет наблюдается устойчивое увеличение поездок украинцев на отдых за границу.

"В прошлом году в пределах 25-30% был рост по количеству туристов, которые едут (на отдых - ред.) через операторов. В этом году, видимо, будет такой же рост. Начало года является довольно оптимистичным", - добавил он.

Напомним, согласно решению Кабинета министров, украинцы будут иметь в начале мая четыре выходных: с 28 апреля по 1 мая включительно.

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