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Высшая математика таргетирования инфляции Центробанка оказалась далека от элементарной алгебры

2+2 — это, наверное, четыре, а, может быть, 3,5. Но уж точно с высокой долей вероятности где-то приблизительно больше двух. Высшая математика таргетирования инфляции Центробанка оказалась далека от элементарной алгебры. Сначала целью стали заветные 4%. Потом, когда чиновники ЦБ поняли, что проскочили, решили уточнить формулировку и стали говорить, что таргет близко 4%.

Сергей Катасонов, депутат Госдумы:

Если вы на протяжении последних лет так стремились к цифре в 4%, у меня к вам простой вопрос: а почему мы проскочили-то? Как так получилось, что мы проскочили мимо этого показателя? Почему мы в 2,8-то ушли? Вы монетарными способами воздействуете на инфляцию. Вы снижаете доходы населения, вы снижаете возможность кредитования предприятий. Но как же тогда мы проскочили 4%? Это говорит о том, что вы вообще не управляете этими процессами!

Процессами, как выяснилось, управляет то высокая урожайность, то прошедший Кубок конфедераций, то грядущий чемпионат мира по футболу.

Набиуллина гражданам России: Вам кажется, что цены растут

На полном серьёзе чиновники именно этим объясняли свои просчёты. Опасения вызывали и новогодние праздники. Однако директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев поспешил заверить: бой курантов на инфляцию не повлияет. Но это не точно.

Игорь Дмитриев, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России:

Мы знаем, что высокий урожай влиял на уровень инфляции и Кубок конфедераций. А новый год будет влиять? Ой, это всё в сезонности учтено. Какого-то изменения сезонности в этом новом году не ожидаем, там...

А там ещё и население можно обвинить в разгоне инфляции. Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания граждан России волатильны и остаются на высоком уровне. Глава ЦБ даже для наглядности сравнила их со специальными "новогодними индексами": ценами на наборы продуктов для салатов "оливье" и "селёдка под шубой". Всё для того, чтобы доказать: людям кажется, что цены растут и следовательно цены растут.

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка

Что нас беспокоит? Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются. Мы для наглядности посчитали два простых индекса, которые можно назвать новогодними, — считаем, как растут цена на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат Оливье и селёдка под шубой. Салат Оливье за год подорожал на 1,2%. Приготовить его стоит около 312 рублей, селёдка под шубой подешевела на 0,9%. Стоит чуть больше 150 рублей. Но ощущение инфляции у людей гораздо выше. И мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике — к тому, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен.

Доверие населения спасёт Центробанк едва ли. В этом уверены эксперты. Всё дело в неверном понимании инфляции регулятором. А отсюда — не те меры по её таргетированию.

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России:

То, что существует монетарная и немонетарная инфляция, знают студенты. Но почему-то не наш ЦБ и не наш Минфин. Поэтому сегодня мы боремся монетарными способами, денежная масса у нас съёживается, сокращается, она умышленно иссушивает денежную массу с тем, чтобы инфляция уменьшилась. Но на самом деле инфляция у нас всё равно не уменьшается. Сколько лет мы боремся с инфляцией, эта успешная борьба приводит к тому, что она только растет.

В ЦБ заявили, что после исчерпания временных факторов в следующем году инфляция вернётся к 4%. Если опять не проскочат. А проскочат — придумают новое объяснение для своих просчётов. Потому что если шесть поделить на два, получится, конечно, три. Ну, по крайней мере, с высокой долей вероятности в районе трёх. Но, наверное, никак не больше пяти.

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