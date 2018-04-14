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Могерини об авиаударе в Сирии: ЕС поддерживает все усилия по предотвращению использования химического оружия
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14.04.2018 16:53
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В Евросоюзе возмущены, что международное общество сталкивается с
применением химического оружия, заявила высокий представитель ЕС по
вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика
Могерини. Могерини: ЕС призывает все страны, в частности
Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения
дальнейшего использования химического оружия Фото: EPA Могерини
отметила, что применение химического оружия в Сирии ранее
подтверждал Объединенный следственный механизм Организации по
запрещению химического оружия."В этом контексте ЕС был
проинформирован о целевых авиаударах США, Франции и Великобритании
по объектам химического оружия в Сирии, причем эти конкретные меры
были предприняты с единственной целью – предотвратить
дальнейшее использование химического оружия и отравляющих веществ в
качестве оружия сирийским режимом для убийства своих граждан. ЕС
поддерживает все усилия, направленные на предотвращение
использования химического оружия", – заявила дипломат.По ее
словам, в Евросоюзе возмущены, что международное общество
сталкивается с применением химического оружия.Могерини подчеркнула,
что применение химоружия является военным преступлением и
преступлением против человечности, и виновные должны понести
наказание. "Вызывает сожаление факт, что Совет Безопасности
ООН до сих пор не смог принять решительную резолюцию о
восстановлении независимого механизма привлечения к ответственности
лиц, совершивших нападения с химическим оружием в Сирии", –
заявила Могерини.Она напомнила, что в июле 2017 года и в марте
2018 года ЕС ввел санкции против сирийских чиновников за их
роль в разработке и использовании химического оружия и "всегда
готов рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по мере
необходимости"."ЕС призывает все страны, в частности Россию и Иран,
использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего
использования химического оружия, в том числе – сирийским
режимом", - отметила Могерини.Дипломат добавила, что конфликт в
Сирии не может разрешиться никаким путем, кроме политического. Она
призвала все стороны конфликта, "особенно режим и его
союзников", прекратить огонь и обеспечить доступ гуманитарным
миссиям и медикам, а также – эвакуацию мирного населения.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин
заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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