В Евросоюзе возмущены, что международное общество сталкивается с применением химического оружия, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Могерини: ЕС призывает все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего использования химического оружия Фото: EPA Могерини отметила, что применение химического оружия в Сирии ранее подтверждал Объединенный следственный механизм Организации по запрещению химического оружия."В этом контексте ЕС был проинформирован о целевых авиаударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии, причем эти конкретные меры были предприняты с единственной целью – предотвратить дальнейшее использование химического оружия и отравляющих веществ в качестве оружия сирийским режимом для убийства своих граждан. ЕС поддерживает все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия", – заявила дипломат.По ее словам, в Евросоюзе возмущены, что международное общество сталкивается с применением химического оружия.Могерини подчеркнула, что применение химоружия является военным преступлением и преступлением против человечности, и виновные должны понести наказание. "Вызывает сожаление факт, что Совет Безопасности ООН до сих пор не смог принять решительную резолюцию о восстановлении независимого механизма привлечения к ответственности лиц, совершивших нападения с химическим оружием в Сирии", – заявила Могерини.Она напомнила, что в июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел санкции против сирийских чиновников за их роль в разработке и использовании химического оружия и "всегда готов рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по мере необходимости"."ЕС призывает все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего использования химического оружия, в том числе – сирийским режимом", - отметила Могерини.Дипломат добавила, что конфликт в Сирии не может разрешиться никаким путем, кроме политического. Она призвала все стороны конфликта, "особенно режим и его союзников", прекратить огонь и обеспечить доступ гуманитарным миссиям и медикам, а также – эвакуацию мирного населения.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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