Украинские беспилотники Spectator-M, с помощью которых пограничники контролируют админграницу с Крымом, оснащены тепловизионными камерами и позволяют отслеживать участок до 50 километров. Используются БПЛА Spectator-M Фото: Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби / Facebook "Теперь пограничники имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео- и тепловизионными камерами и позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тыс. метров", – говорится в сообщении.По данным ГПСУ, Spectator-M используются как на морском участке ответственности, так и сухопутном.Беспилотные комплексы поступили на вооружение ГПСУ недавно.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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