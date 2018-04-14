Украинские беспилотники Spectator-M, с помощью которых пограничники
контролируют админграницу с Крымом, оснащены тепловизионными
камерами и позволяют отслеживать участок до 50 километров.
Используются БПЛА Spectator-M Фото: Азово-Чорноморське Регіональне
управління Держприкордонслужби / Facebook "Теперь пограничники
имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил
пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники
оснащены современными видео- и тепловизионными камерами и позволяют
отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тыс.
метров", – говорится в сообщении.По данным ГПСУ, Spectator-M
используются как на морском участке ответственности, так и
сухопутном.Беспилотные комплексы поступили на вооружение ГПСУ
недавно.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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