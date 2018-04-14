|Украина предупреждают о мести Путина после ударов по Сирии
|14.04.2018 17:07
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Ракетные удары коалиции во главе с по военным объектам Сирии в ответ на химическую атаку сделали президента России Владимира Путина посмешище.
Он непременно за это отомстит, пишет в своем Facebook российский оппозиционер Константин Боровой.
"Карлика отшлепали. Парад Победы под угрозой - над Путиным смеяться. Украина приготовиться, мстить Путин будет там", - убежден Боровой.
Сегодня утром президент России заявил, что его страна очень серьезно осуждает набег на Сирию.передает со ссылкой на .
Сьогодгни в отчитались о завершении бомбардировки в столице Сирии Дамаске. Отмечено, что , и Великобритания выпустили более 100 ракет за "короткий промежуток времени" по объектам хранения химического оружия.
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