Цена на свинину снизилась во всем мире, кроме Украины и Чили.

За февраль – начало марта мировые цены на свинину снизились в среднем на 6,3%. По-прежнему дешевеет свинина в Канаде на 6,9% за неделю и на 17,4% за месяц, информирует svodka.net.

В Бразилии, в одной из главных стран экспортеров свиней, отмечается снижение цен на 5,1%. По сравнению с уровнем месячной давности мировые цены на свинину снизились в среднем на 6,3%.

На пятнадцатой неделе 2018 года цены на живых свиней снизились практически везде в среднем на 1,3%.

Только в Украине и Чили отмечается увеличение цен на 10,1% и 0,4% соответственно.

Значительно подешевела свинина в Бразилии на 3,6% за неделю и на 9,0% за месяц.

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