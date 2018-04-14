|Украинские цены на свинину побили мировой рекорд
|14.04.2018 17:08
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Цена на свинину снизилась во всем мире, кроме Украины и Чили.
За февраль – начало марта мировые цены на свинину снизились в среднем на 6,3%. По-прежнему дешевеет свинина в Канаде на 6,9% за неделю и на 17,4% за месяц, информирует svodka.net.
В Бразилии, в одной из главных стран экспортеров свиней, отмечается снижение цен на 5,1%. По сравнению с уровнем месячной давности мировые цены на свинину снизились в среднем на 6,3%.
На пятнадцатой неделе 2018 года цены на живых свиней снизились практически везде в среднем на 1,3%.
Только в Украине и Чили отмечается увеличение цен на 10,1% и
0,4% соответственно.
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