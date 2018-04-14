Российское руководство проявило неожиданную мудрость, не отреагировав на удар США и их союзников по силам Башара Асада, считает президент общероссийского движения "Союз правых сил" Леонид Гозман. Последствия удара по Сирии Фото: ЕРА Об этом политик написал в Facebook."Вот некоторые клевещут, что, мол, руководство нашей великой страны совсем в астрал ушло, живет внутри мультфильма. Стыдитесь! РФ ничем, кроме слов, не отреагировала на удар по брату Асаду. Хотя и грозилось всех сбить и подавить. Но шпаги остались в ножнах, ракеты на месте. Никто никуда не полетел. Они, видимо, решили, что за-ради одних понтов начинать мировую войну, пропадать самим, а заодно убивать всех нас не стоит. И я им за эту неожиданную мудрость искренне благодарен", – отметил Гозман. https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/1691164847645082 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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