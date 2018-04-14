|Гозман: В РФ решили, что ради понтов начинать мировую войну, погибать самим, а заодно убивать всех нас не стоит
|14.04.2018 17:09
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https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/1691164847645082
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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