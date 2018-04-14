|И Трамп победил, и Путин победил, проиграло только человечество
|14.04.2018 17:12
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Владимир Полочанинов
США, Великобритания и Франция - победили, наказав злостного диктатора и его союзников за использование химического оружия
РФ, Иран и Сирия - победили, показав, что предупредив империю о последствиях, она будет бомбить только пустые сараи под снос
СМИ и NGO - победили, продемонстрировав всему миру, что их отчёты и видео довольно авторитетные данные для начала военных операций
Трамп - победил. Сказал - сделал.
Путин победил - его угрозы воспринимают серьезно.
Кто проиграл ?
Проиграло мировое общество, так как ООН из места переговоров и принятия взвешенных решений - превратилось в пресс поинт для оскорблений и взаимных обвинений тех, кто демонстративно и регулярно на эти решения плюет.
Наличие у государства ядерного оружия - единственная гарантия безопасности, а наличие его в неадекватных количествах и есть основание для игнорирования любых правил во внешней политике и любых процедур ООН.
Проиграл сдравый смысл - зачем иметь и финансировать за счёт налогоплательщиков разведслужбы и общепризнанные международные организации, если довольно мнения СМИ и НГО.
Проигрывает человечество - интересы берут верх над здравым смыслом, ценностями и принципами.
Можно говорить о международном праве, легитимности власти, защищать диктаторов, типа Асада, и территориальную целостность Сирии, если так выгодно и одновременно красть территорию соседнего государства прикрываясь незаконным референдумом.
С другой стороны можно сформировать многотысячную группировку войск НАТО и развалить пару сараев в Сирии из-за нескольких якобы погибших сирийцев, но в упор не замечать подписи под будапештским меморандумом и десятках тысяч погибших украинцев.
Этому мировому порядку конец.
ООН - труп.
Она разлагается и воняет на весь мир.
Смогут ли люди прийти к новому формату взаимодействия без глобальной войны я не знаю, как и вы на это надеюсь, но одно мне ясно абсолютно точно - безопастность Украины и украинцев наша и только наша забота.
Никакие договора, меморандумы и союзы с империями не смогут гарантировать нам безопасности, а только участие в их конфликтах в виде инструмента.