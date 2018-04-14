Владимир Полочанинов

США, Великобритания и Франция - победили, наказав злостного диктатора и его союзников за использование химического оружия

РФ, Иран и Сирия - победили, показав, что предупредив империю о последствиях, она будет бомбить только пустые сараи под снос

СМИ и NGO - победили, продемонстрировав всему миру, что их отчёты и видео довольно авторитетные данные для начала военных операций

Трамп - победил. Сказал - сделал.

Путин победил - его угрозы воспринимают серьезно.

Кто проиграл ?

Проиграло мировое общество, так как ООН из места переговоров и принятия взвешенных решений - превратилось в пресс поинт для оскорблений и взаимных обвинений тех, кто демонстративно и регулярно на эти решения плюет.

Наличие у государства ядерного оружия - единственная гарантия безопасности, а наличие его в неадекватных количествах и есть основание для игнорирования любых правил во внешней политике и любых процедур ООН.

Проиграл сдравый смысл - зачем иметь и финансировать за счёт налогоплательщиков разведслужбы и общепризнанные международные организации, если довольно мнения СМИ и НГО.

Проигрывает человечество - интересы берут верх над здравым смыслом, ценностями и принципами.

Можно говорить о международном праве, легитимности власти, защищать диктаторов, типа Асада, и территориальную целостность Сирии, если так выгодно и одновременно красть территорию соседнего государства прикрываясь незаконным референдумом.

С другой стороны можно сформировать многотысячную группировку войск НАТО и развалить пару сараев в Сирии из-за нескольких якобы погибших сирийцев, но в упор не замечать подписи под будапештским меморандумом и десятках тысяч погибших украинцев.

Этому мировому порядку конец.

ООН - труп.

Она разлагается и воняет на весь мир.

Смогут ли люди прийти к новому формату взаимодействия без глобальной войны я не знаю, как и вы на это надеюсь, но одно мне ясно абсолютно точно - безопастность Украины и украинцев наша и только наша забота.

Никакие договора, меморандумы и союзы с империями не смогут гарантировать нам безопасности, а только участие в их конфликтах в виде инструмента.

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