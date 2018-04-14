Удар США и их союзников по объектам в Сирии показал непригодность российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Такое мнение в Facebook выразил прежний вице-премьер РФ Альфред Кох.

«Пока рано делать выводы о результатах этих бомбардировок. Я даже не уверен, что они закончились. Одно ясно уже сейчас: российские системы С-300 и С-400 снова не были задействованы. Хотя, насколько я помню, было обещание их применять против любых враждебных для сирийско-российско-иранской коалиции целей в Сирии, а не только по летящим непосредственно на российские объекты ракетам», – написал он, информирует svodka.net.

По словам Коха, «в очередной раз мы не стали свидетелями практического применения главного экспортного товара» российского военно-промышленного комплекса.

«Интересно, как скоро потенциальные покупатели этого металлолома поймут, что им просто морочат голову?» – отметил экс-вице-премьер РФ.

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